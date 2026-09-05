Amroha News: कृष्ण जन्मोत्सव पर आर्य समाज ने यज्ञ कर विश्व कल्याण की कामना की

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आचार्य विमल देव अग्निहोत्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ में आहुति देते हुए समाज में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश, कीर्ति और वैभव की कामना की गई। साथ ही पर्यावरण की शुद्धि तथा सभी उपस्थित आर्यजनों के सुखमय और मंगलमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। आचार्य विमल देव अग्निहोत्री ने भजन प्रस्तुत कर लोगों को भावविभोर कर दिया। यज्ञ के मुख्य यजमानों में अंजू आर्या, विनय आर्य, बीना रुस्तगी, अशोक रुस्तगी, मधु खुराना, अश्विनी खुराना, सुप्रिया खुराना, सत्य खुराना, अमिता आर्या, आर्येंद्र आर्य, तूलिका आर्या और अभय आर्य शामिल थे।आर्य समाज के मंत्री अभय आर्य ने वेदी का संचालन किया। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन साहस, संयम और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि जन्मोत्सव का वास्तविक उद्देश्य श्रीकृष्ण के आदर्शों पर चिंतन-मनन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना है। इस अवसर पर आर्य समाज के प्रधान नत्थू सिंह आर्य, हेतराम सागर, अंकुर अग्रवाल, विनय त्यागी, डॉ. गजेंद्र पाल सिंह, डॉ. दीपक अग्रवाल, सुरेश विरमानी, प्रो. अनिल रायपुरिया, राजनाथ गोयल मौजूद रहे।