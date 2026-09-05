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Amroha News: मकान-प्लाॅट बेचने के नाम पर 9.59 लाख हड़पे

Sat, 05 Sep 2026 02:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:00 AM IST
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9.59 lakhs were swindled in the name of selling house-plot.
गजरौला। मकान सहित प्लाॅट बेचने के नाम पर एक नागरिक से धोखाधड़ी कर 9.59 लाख रुपये हड़प लिए गए। रकम वापस मांगने पर गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दंपती समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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क्षेत्र के गांव मोहरका पट्टी निवासी इमरान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक जलाल नगर मोहल्ला निवासी शानू उर्फ शान मोहम्मद का 100 गज का प्लाॅट है, जिसमें 40 गज पर मकान बना है। 11 जनवरी 2023 को उसने मकान सहित प्लाॅट खरीदने का 9.85 लाख रुपये में सौदा किया। उसी दिन 9.59 लाख रुपये शानू को दे दिए और बाकी रकम रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई।
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समय बीतने पर इमरान ने रजिस्ट्री कराने को कहा, लेकिन शानू टालमटोल करता रहा। गणमान्य लोगों की पंचायत में दबाव बनने पर उसने चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इमरान का आरोप है कि रकम मांगने पर शानू, उसकी पत्नी और पिता गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देते हैं।
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पुलिस ने शानू उर्फ शान मोहम्मद, उसकी पत्नी रिहावा और बेटे सुल्तान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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