Amroha News: मकान-प्लाॅट बेचने के नाम पर 9.59 लाख हड़पे

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क्षेत्र के गांव मोहरका पट्टी निवासी इमरान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक जलाल नगर मोहल्ला निवासी शानू उर्फ शान मोहम्मद का 100 गज का प्लाॅट है, जिसमें 40 गज पर मकान बना है। 11 जनवरी 2023 को उसने मकान सहित प्लाॅट खरीदने का 9.85 लाख रुपये में सौदा किया। उसी दिन 9.59 लाख रुपये शानू को दे दिए और बाकी रकम रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई।समय बीतने पर इमरान ने रजिस्ट्री कराने को कहा, लेकिन शानू टालमटोल करता रहा। गणमान्य लोगों की पंचायत में दबाव बनने पर उसने चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इमरान का आरोप है कि रकम मांगने पर शानू, उसकी पत्नी और पिता गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देते हैं।पुलिस ने शानू उर्फ शान मोहम्मद, उसकी पत्नी रिहावा और बेटे सुल्तान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।