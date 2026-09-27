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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Accused Sub-Inspector Sanjay Tomar had been posted in Hasanpur for two and a half years.

Amroha News: हसनपुर में ढाई साल से तैनात था आरोपी दरोगा संजय तोमर

Sun, 27 Sep 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:04 AM IST
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Accused Sub-Inspector Sanjay Tomar had been posted in Hasanpur for two and a half years.
हसनपुर। उत्तराखंड के विधायक उमेश शर्मा के फार्म हाउस पर सामूहिक दुष्कर्म में जेल भेजा गया दरोगा संजय तोमर हसनपुर कोतवाली में पिछले ढाई साल से तैनात था।
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बताते हैं कि वह वर्ष 2023 में दरोगा के पद पर पदोन्नत हुआ था। हसनपुर में तैनाती से पहले उसकी पोस्टिंग नोएडा में थी। कोतवाली में तैनाती के दौरान वह सरकारी आवास के बजाय कोतवाली के पास स्थित राजपूत कॉलोनी में किराये का कमरा लेकर रह रहा था। पुलिस प्रशासन अब उसके पिछले कार्यकाल और गतिविधियों की भी जानकारी जुटा रहा है।
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पीड़िता को कड़ी सुरक्षा में हरियाणा छोड़ आई पुलिस
हसनपुर। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता युवती को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसके घर पहुंचा दिया है। अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के बाद पीड़िता की सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस की विशेष टीम उसे हरियाणा ले गई और फतेहाबाद स्थित उसके घर छोड़ आई है। संवाद
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