Amroha News: क्रिकेटर मो. शमी के गांव से मिलक गौसपुर जाने वाली सड़क पर दिखा तेंदुआ

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गांव निवासी जाहिद के मुताबिक रविवार शाम वह अपने खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी नजर तेंदुए पर पड़ी। उसे देखकर वह सतर्क हो गए। बाद में तेंदुए की मौजूदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा। इसके बाद क्षेत्र में तेंदुए को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ आसपास के खेतों या झाड़ियों में छिपा हो सकता है।सहसपुर अलीनगर और आसपास के क्षेत्र में पहले भी कई बार तेंदुआ दिखाई दे चुका है। पूर्व में गश्त पर जा रहे पुलिसकर्मियों पर भी तेंदुए के हमले की घटनाएं सामने आई थीं। ऐसे में किसानों, बच्चों और खेतों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।चुबका में किसान के घर के सामने घूमता दिखा तेंदुआडिडौली। क्षेत्र के चुबका गांव में रविवार देर शाम किसान करन सिंह के घर के सामने रास्ते पर तेंदुआ घूमता दिखाई दिया। अचानक तेंदुए को सामने देखकर किसान घबरा गए और शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक तेंदुआ जंगल की ओर जा चुका था। किसान का घर गांव के किनारे पूरनपुर की ओर जंगल के पास स्थित है। ग्रामीणों के बीच क्षेत्र में एक से अधिक तेंदुए घूमने की चर्चा है। अलग-अलग स्थानों पर तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत है। संवादगांवों में वन विभाग की टीम भेजकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दोनों जगह पिंजरा लगाने की तैयारी है।राजीव कुमार, डीएफओ