Amroha News: राम जन्म होते ही से जयघोष से गूंजा रामलीला मैदान

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मंचन की शुरुआत राजा दशरथ के पुत्रकामेष्टि यज्ञ से हुई। इसके बाद श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा-दीक्षा और गुरु सेवा के प्रसंग दिखाए गए। महर्षि विश्वामित्र के साथ वन पहुंचे श्रीराम के ताड़का वध और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के उद्धार का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। कलाकारों ने धर्म की रक्षा और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया।इस दौरान कमेटी अध्यक्ष विशाल गोयल, संरक्षक रमेश कुमार कालू, अजय अग्रवाल, करुणेश गोयल, विकास टंडन, राकेश वर्मा, अमित रस्तोगी सहित कमेटी के अन्य पदाधिकारी और रामभक्त मौजूद रहे।