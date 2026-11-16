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Amroha News: धूमधाम से निकाली गई महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा

Mon, 16 Nov 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:55 AM IST
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A grand procession of Maharaja Agrasen was taken out with great fanfare.
मंडी धनौरा। अग्रवाल सभा की ओर से रविवार को अग्रवंश के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का अनेक स्थानों पर पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। शोभायात्रा में शामिल एक ईंट व एक सिक्का और नीब करौरी बाबा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
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गढ़ी मंदिर से शुरू हुई महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा तिकोना स्कूल, गौरव अग्रवाल तिराहा, अग्रसेन बाजार, हरदेव बाजार, कंचन बाजार होती हुई गांधी इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सबसे आगे सारंगी वाले चल रहे थे। उसके पीछे एक ईंट व एक सिक्का वाली झांकी थी। उसके पीछे महाराजा अग्रसेन के पुत्रों के रूप में 18 बालक घोड़े पर सवार थे। बैंड वाले धार्मिक व फिल्मी धुन पेश कर मनोरंजन कर रहे थे।
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सबसे पीछे महाराजा अग्रसेन रथ पर सवार थे। अग्र समाज के महिला-पुरुष बड़ी संख्या में शोभायात्रा में शामिल थे। रास्ते में प्रजापति समाज, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज की ओर से अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पंकज सिंहल व पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। गांधी इंटर कॉलेज में पहुंच कर शोभायात्रा का समापन हुआ। महाराजा अग्रसेन की आरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया।
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इस मौके पर अध्यक्ष पंकज सिंहल, पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल, कमल गुप्ता, विनय गोयल, सिम्मी अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, केके अग्रवाल, कमल अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, आशु सिंहल, रजनीश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, विजय अग्रवाल, गुलाब राय गुप्ता, शरद गर्ग आदि मौजूद थे।
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