Amroha News: शहर में निकली शोभायात्रा, 1008 कलशों से हुआ जिनेंद्र भगवान का अभिषेक

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मोहल्ला कोट स्थित जैन मंदिर में पालिकाध्यक्ष शशि जैन की मौजूदगी में पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा शुरू हुई। सौ धर्म इंद्रमणि के रूप में शुभम जैन और इंद्राणी के रूप में शीतल जैन ऐरावत हाथी पर सवार रहीं। धनपति कुबेर की भूमिका विनय जैन ने निभाई, जबकि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रथ में सम्यक जैन लेकर चले।शोभायात्रा कोट से कोट चौराहा, शफातपोता, कटरा बाजार, सराफा बाजार, बंसावन गंज और कोतवाली होते हुए जैन महावीर मंदिर पहुंची। धार्मिक रामडोल कमेटी अध्यक्ष कपिल शर्मा, विवेक शर्मा, राज और नगर पालिका कर्मियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कर अधीक्षक केशव प्रसाद, असद जमाल, हबीब अहमद, रवि वशिष्ठ, छवि शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।शोभायात्रा में जैन समाज समिति अध्यक्ष योगेश जैन, अतुल कुमार जैन, रविंद्र जैन, शरद जैन, निखिल जैन, रेनु जैन, सुमन जैन, नमन जैन, अरुण जैन, राकेश जैन और संजीव जैन समेत श्रद्धालु शामिल रहे।