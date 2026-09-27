फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   A ceremonial procession was taken out in the city, and the Abhishek (ritual anointing) of Lord Jinendra was performed using 1,008 Kalash (sacred vessels).

Amroha News: शहर में निकली शोभायात्रा, 1008 कलशों से हुआ जिनेंद्र भगवान का अभिषेक

Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
A ceremonial procession was taken out in the city, and the Abhishek (ritual anointing) of Lord Jinendra was performed using 1,008 Kalash (sacred vessels).
अमरोहा। जैन समाज की ओर से शनिवार को जिनेंद्र भगवान की भव्य रथ शोभायात्रा निकाली गई। ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत हुआ। सजे रथ और ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र-इंद्राणी आकर्षण का केंद्र रहे। बड़ा बाजार स्थित जैन महावीर मंदिर में भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक व शांतिधारा की गई।
विज्ञापन

मोहल्ला कोट स्थित जैन मंदिर में पालिकाध्यक्ष शशि जैन की मौजूदगी में पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा शुरू हुई। सौ धर्म इंद्रमणि के रूप में शुभम जैन और इंद्राणी के रूप में शीतल जैन ऐरावत हाथी पर सवार रहीं। धनपति कुबेर की भूमिका विनय जैन ने निभाई, जबकि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रथ में सम्यक जैन लेकर चले।
विज्ञापन

शोभायात्रा कोट से कोट चौराहा, शफातपोता, कटरा बाजार, सराफा बाजार, बंसावन गंज और कोतवाली होते हुए जैन महावीर मंदिर पहुंची। धार्मिक रामडोल कमेटी अध्यक्ष कपिल शर्मा, विवेक शर्मा, राज और नगर पालिका कर्मियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कर अधीक्षक केशव प्रसाद, असद जमाल, हबीब अहमद, रवि वशिष्ठ, छवि शर्मा समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

शोभायात्रा में जैन समाज समिति अध्यक्ष योगेश जैन, अतुल कुमार जैन, रविंद्र जैन, शरद जैन, निखिल जैन, रेनु जैन, सुमन जैन, नमन जैन, अरुण जैन, राकेश जैन और संजीव जैन समेत श्रद्धालु शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed