Amroha News: 15 हजार बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा रोडवेज की मुफ्त सेवा का लाभ

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मुख्यमंत्री चार दिन पहले घोषणा की थी कि वृद्ध महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। तीन दिन तो रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा का लाभ मिला लेकिन अब 30 अगस्त से ऐसी सभी वृद्ध महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।इससे महिलाएं अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकेंगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को निर्धारित पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होगा। क्योंकि उससे ही महिला की आयु का पता चलेगा। इससे जनपद की वृद्ध महिलाओं को आवागमन में काफी फायदा मिलेगा। फ्री में ही धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकती हैं।एआरएम केसी गौड़ ने बताया कि बस में यात्रा करते समय महिला को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और फ्री टिकट बनेगा। संवाद