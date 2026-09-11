Amroha News: लंपी की दस्तक से 11 पशु बाजार बंद, पशुओं की आवाजाही पर रोक

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बाजार बंद होने से पशुओं की अनावश्यक आवाजाही पर भी रोक लगेगी और संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरे पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा कम होगा।पशुपालन विभाग ने अब जिले के सभी गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण कराने की तैयारी तेज कर दी है। सीवीओ डॉ. आभा दत्त ने बताया कि जिले में करीब 1.57 लाख गोवंशीय पशु हैं। 26 गोशालाओं में 5,647 गोवंशीय पशु पंजीकृत हैं। जिले के दर्जनभर से अधिक गांवों में 80 से अधिक पशु लंपी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक बीमारी से किसी पशु की मौत नहीं हुई है।पशुओं के बीमार होने से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान के साथ दुग्ध उत्पादन में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर पशुओं की जांच और दवाओं का वितरण कर रही हैं। विभाग के मुताबिक अब तक 44 हजार से अधिक पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता है और अतिरिक्त वैक्सीन व दवाओं की मांग भी भेजी गई है।