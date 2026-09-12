Amethi News: एसयूवी की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:58 AM IST
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अमेठी सिटी। जामों के रामपुर नौरंगाबाद गांव के पास बृहस्पतिवार रात एसयूवी की चपेट में आने से बाइक सवार गौरीगंज के ओरीपुर निवासी मोहम्मद शाहरुख (18) की मौत हो गई। बाइक पर सवार उनके रिश्तेदार तरबेज घायल हो गए। हादसे के बाद चालक एसयूवी लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की पहचान कर ली है।
रहीस के मुताबिक उनका बेटा शाहरुख रिश्तेदार तरबेज के साथ बाइक से बरौलिया से घर लौट रहा था। रामपुर नौरंगाबाद के पास उनकी बाइक एसयूवी की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने शाहरुख को मृत घोषित कर दिया। तरबेज का उपचार चल रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहना था। हादसे में शाहरुख को गंभीर चोटें आई थीं। इंस्पेक्टर जामों विनोद सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एसयूवी की पहचान कर ली गई है। वाहन और चालक की तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि अस्पताल के मेमो के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटनास्थल जामों क्षेत्र में होने के कारण आगे की कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
शाहरुख की मौत से मां कमरुननिशा का रो-रोकर बुरा हाल है। बहनें शहीना, अफसर जहां और रोशन जहां तथा भाई शब्बीर और तौहिद बिलख रहे हैं। पिता रहीस भी गमगीन हैं। ग्रामीण और रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।
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रहीस के मुताबिक उनका बेटा शाहरुख रिश्तेदार तरबेज के साथ बाइक से बरौलिया से घर लौट रहा था। रामपुर नौरंगाबाद के पास उनकी बाइक एसयूवी की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने शाहरुख को मृत घोषित कर दिया। तरबेज का उपचार चल रहा है।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट पहना था। हादसे में शाहरुख को गंभीर चोटें आई थीं। इंस्पेक्टर जामों विनोद सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एसयूवी की पहचान कर ली गई है। वाहन और चालक की तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि अस्पताल के मेमो के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटनास्थल जामों क्षेत्र में होने के कारण आगे की कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
शाहरुख की मौत से मां कमरुननिशा का रो-रोकर बुरा हाल है। बहनें शहीना, अफसर जहां और रोशन जहां तथा भाई शब्बीर और तौहिद बिलख रहे हैं। पिता रहीस भी गमगीन हैं। ग्रामीण और रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।