Amethi News: दो साल से अटका अंडरपास

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ग्रामीणों ने बताया कि अंडरपास का निर्माण पूरा नहीं होने से रेलवे क्रॉसिंग से आवागमन करना पड़ता है। ट्रेन आने पर क्रॉसिंग बंद होने से लोगों को इंतजार करना पड़ता है। इससे बाजार, स्कूल और अन्य जरूरी काम से आने-जाने वालों को परेशानी होती है। विज्ञापन



ग्रामीणों ने अंडरपास का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग सांसद के सामने रखी। सांसद ने कहा कि अंडरपास निर्माण में आ रहीं अड़चनों की जानकारी लेकर समाधान कराया जाएगा। जनहित से जुड़े इस काम को पूरा कराने के लिए रेल मंत्री से वार्ता की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन



कांग्रेस कार्यालय में सुनीं समस्याएं : सांसद ने सुबह कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की। क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं बताईं। सांसद ने संबंधित अधिकारियों से बात कर आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि अंडरपास का निर्माण पूरा नहीं होने से रेलवे क्रॉसिंग से आवागमन करना पड़ता है। ट्रेन आने पर क्रॉसिंग बंद होने से लोगों को इंतजार करना पड़ता है। इससे बाजार, स्कूल और अन्य जरूरी काम से आने-जाने वालों को परेशानी होती है।ग्रामीणों ने अंडरपास का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग सांसद के सामने रखी। सांसद ने कहा कि अंडरपास निर्माण में आ रहीं अड़चनों की जानकारी लेकर समाधान कराया जाएगा। जनहित से जुड़े इस काम को पूरा कराने के लिए रेल मंत्री से वार्ता की जाएगी।कांग्रेस कार्यालय में सुनीं समस्याएं : सांसद ने सुबह कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की। क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं बताईं। सांसद ने संबंधित अधिकारियों से बात कर आवश्यक कार्रवाई कराने का भरोसा दिया।

अमेठी सिटी। गांधी नगर बाजार के पास रेलवे क्रॉसिंग पर करीब दो साल से अधूरे पड़े अंडरपास का मुद्दा सोमवार को सांसद किशोरी लाल शर्मा के सामने उठा। मौके पर पहुंचे सांसद ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से निर्माण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जल्द रेल मंत्री से वार्ता कर काम पूरा कराने का प्रयास करने का भरोसा दिया।