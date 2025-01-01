Amethi News: श्रद्धालुओं ने प्रमुख शक्तिपीठों में टेका माथा

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गौरीगंज के राघीपुर स्थित दुर्गन भवानी धाम में सुबह से श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। भक्तों ने मां के दरबार में माथा टेककर चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित किया। मंदिर परिसर में लगे मेले में पूजन सामग्री, प्रसाद, फल, खिलौने और खानपान की दुकानों पर दिनभर भीड़ रही। बच्चों ने खिलौनों की खरीदारी की। कई श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरित किया। अमेठी के देवीपाटन मंदिर में भी दिनभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहे।संग्रामपुर। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया और सोमवार के संयोग पर आदि शक्तिपीठ कालिकन धाम में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने मां कालिका के दरबार में माथा टेककर पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने मन्नत पूरी होने पर नारियल, चुनरी और टिकरी का प्रसाद चढ़ाया। धाम परिसर में लगे मेले में पूजन सामग्री, प्रसाद, खिलौने और प्रसाधन सामग्री की दुकानों पर खरीदारी होती रही। मंदिर के पुजारी अभिषेक शास्त्री ने बताया कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर मां भगवती के दर्शन-पूजन का विशेष महत्व है। श्रद्धालु मां से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।सिंहपुर। आदि शक्तिपीठ मां अहोरवा भवानी मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। भक्तों ने मां के दरबार में माथा टेककर चुनरी, नारियल, पुष्प और प्रसाद अर्पित किया। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर की परिक्रमा की और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही।