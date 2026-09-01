Amethi News: 15 दिन से थायराइड जांच ठप, मरीज परेशान

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अमेठी निवासी सीताराम ने बताया कि डॉक्टर ने थायराइड की जांच लिखी थी। वह जांच कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां कर्मचारियों ने जांच बंद होने की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें निजी लैब में जांच करानी पड़ी। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में जांच हो जाती तो अतिरिक्त खर्च से बच जाते। विज्ञापन



प्रभावती ने बताया कि वह सुबह अस्पताल पहुंचकर जांच के लिए लाइन में लगी थीं। काफी देर इंतजार करने के बाद पता चला कि थायराइड की जांच नहीं होगी। इसके बाद उन्हें बिना जांच कराए लौटना पड़ा। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग थायराइड जांच के लिए पहुंचते हैं। जांच बंद होने से उन्हें परेशानी हो रही है। विज्ञापन विज्ञापन



सीएमएस डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि थायराइड जांच के लिए जरूरी इंडेंट खत्म हो गया है। किट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही किट उपलब्ध कराकर जिला अस्पताल में जांच सुविधा शुरू करा दी जाएगी। अमेठी निवासी सीताराम ने बताया कि डॉक्टर ने थायराइड की जांच लिखी थी। वह जांच कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां कर्मचारियों ने जांच बंद होने की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें निजी लैब में जांच करानी पड़ी। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में जांच हो जाती तो अतिरिक्त खर्च से बच जाते।प्रभावती ने बताया कि वह सुबह अस्पताल पहुंचकर जांच के लिए लाइन में लगी थीं। काफी देर इंतजार करने के बाद पता चला कि थायराइड की जांच नहीं होगी। इसके बाद उन्हें बिना जांच कराए लौटना पड़ा। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग थायराइड जांच के लिए पहुंचते हैं। जांच बंद होने से उन्हें परेशानी हो रही है।सीएमएस डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि थायराइड जांच के लिए जरूरी इंडेंट खत्म हो गया है। किट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही किट उपलब्ध कराकर जिला अस्पताल में जांच सुविधा शुरू करा दी जाएगी।

अमेठी सिटी। जिला अस्पताल में करीब 15 दिन से थायराइड की जांच बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना 50 से अधिक मरीज जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सोमवार को भी अस्पताल में थायराइड की जांच नहीं हो सकी। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में निजी पैथोलॉजी केंद्रों का रुख करना पड़ा, जहां उन्हें जांच के लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़े।