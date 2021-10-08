Amethi News: निबंध में नंदिनी, रंगोली में अंकिता ने मारी बाजी

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निबंध लेखन में नंदिनी ने पहला, सृष्टि ने दूसरा और अंशिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। रंगोली प्रतियोगिता में अंकिता प्रथम, श्रद्धा द्वितीय और अंशिका तृतीय स्थान पर रहीं। विद्यालय की ओर से विजेता विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी।परीक्षा की तैयारी के लिए समय-सारिणी बनाकर पढ़ाई करने, पाठ्यक्रम समय से पूरा करने और विषयवार दोहराव करने पर जोर दिया गया। कठिन विषयों को लेकर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए भी कहा गया।प्रधानाचार्य निशांत श्रीवास्तव ने कहा कि प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। पढ़ाई के साथ रचनात्मक गतिविधियों में सहभागिता से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित पढ़ाई करते हुए परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करने का आह्वान किया।