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जानकारी के अनुसार यशराज अपनी बुआ के घर गोधना में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मंगलवार रात वह रिश्तेदार रमाशंकर के साथ बाइक से अहोरवा भवानी जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही नागेश की बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी सिंहपुर पहुंचाया।वहां चिकित्सकों ने यशराज और नागेश को मृत घोषित कर दिया। रमाशंकर की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज तिलोई भेज दिया गया।यशराज के चाचा अवधेश कुमार ने बताया कि उनका भतीजा शादी समारोह में शामिल होने गोधना आया था। वहीं नागेश के पिता मेवालाल ने बताया कि उनका बेटा मंगलवार देर शाम परसौना मजरे रतवलिया में निमंत्रण में गया था।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइकों की गति तेज थी। सामने से आ रही रोशनी के कारण बाइक सवार नियंत्रण खो बैठे। तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। सीओ दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।परिजनों का रो-रोकर हाल बेहालयशराज की मौत से उनकी दादी श्रीपाला बार-बार नाती को याद कर बिलख रही थीं। चाचा अवधेश कुमार समेत अन्य परिजन गमगीन हैं। उधर नागेश की बहन रश्मि और भाई नागेंद्र का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता मेवालाल बेटे को याद कर फफक पड़े। रिश्तेदार और ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे।