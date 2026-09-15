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Amethi News: एसएनसीयू में दो आधुनिक सी-पैप मशीनें स्थापित

Tue, 15 Sep 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 15 Sep 2026 12:24 AM IST
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Two modern CPAP machines installed in the SNCU.
गौरीगंज जिला अस्पताल में नई सी पैप मशीन पर चल रहे इलाज के दौरान नवजात का परीक्षण करते चिकित्सक
अमेठी सिटी। जिला अस्पताल गौरीगंज के एसएनसीयू में दो आधुनिक सी-पैप मशीनें स्थापित होने से सांस लेने में परेशानी वाले नवजातों के उपचार की सुविधा बढ़ गई है। सोमवार को दोनों मशीनें स्थापित की गईं। अब कम वजन और सांस संबंधी समस्या वाले नवजातों को इकाई में ही श्वसन सहायता दी जा सकेगी। इससे ऐसे बच्चों को लखनऊ और रायबरेली एम्स भेजने की जरूरत कम होगी।
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एसएनसीयू प्रभारी डॉ. लईक उज जमा ने बताया कि इकाई में 12 बेड हैं। सभी वार्मर सामान्य ऑक्सीजन सुविधा से युक्त हैं। सी-पैप मशीनें नहीं होने के कारण सांस संबंधी गंभीर समस्या वाले नवजातों को बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेजना पड़ता था। नई मशीनों से जरूरतमंद बच्चों को एसएनसीयू में ही श्वसन सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि सी-पैप मशीन नवजात के फेफड़ों तक लगातार सकारात्मक दबाव के साथ ऑक्सीजनयुक्त हवा पहुंचाने में मदद करती है। इससे सांस लेने में परेशानी वाले शिशुओं को तत्काल सहारा मिलेगा। उपचार के दौरान उनकी निगरानी भी एसएनसीयू में ही की जा सकेगी।
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सीएमएस डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि मशीनों की स्थापना से एसएनसीयू की उपचार क्षमता बढ़ी है। जिले के कमजोर और सांस संबंधी समस्या वाले नवजातों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में इससे मदद मिलेगी।
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