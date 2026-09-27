Amethi News: बारिश व हवा से गिरे पड़े, बाधित रहा आवागमन

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बाजारशुकुल क्षेत्र में इन्हौंना-रुदौली मार्ग पर ऊंचगांव के पूरे अजीटन के पास नीम का पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में बिजली के तार, केबल और तीन खंभे आ गए। करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वन विभाग की टीम ने पेड़ हटाकर मार्ग चालू कराया। विज्ञापन



मुंशीगंज में अमेठी-मुसाफिरखाना मार्ग पर सपहा गांव के पास पेड़ गिरने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। वन विभाग और ग्रामीणों ने पेड़ काटकर हटाया। करीब दो घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। सरूवावां में रमाशंकर के घर पर आम का पेड़ गिरने से मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। विज्ञापन विज्ञापन





अस्पताल के गेट पर पेड़ गिरा

बाजारशुकुल/संग्रामपुर। महोना पीएचसी के मुख्य गेट के सामने शीशम का पेड़ गिर गया। इससे एंबुलेंस और कर्मचारी परिसर में फंस गए। मरीजों का आवागमन भी बाधित हुआ। वन विभाग की टीम ने पेड़ हटाने की कार्रवाई शुरू की।संग्रामपुर में अमेठी मार्ग पर ब्लॉक मुख्यालय और टिकरिया गांव के पास पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित रहा। संग्रामपुर-चंद्रिकन मार्ग पर पतऊ का पुरवा और केवलापुर के पास भी पेड़ गिरा। वन कर्मियों ने पेड़ काटकर हटाए, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ बाजारशुकुल क्षेत्र में इन्हौंना-रुदौली मार्ग पर ऊंचगांव के पूरे अजीटन के पास नीम का पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में बिजली के तार, केबल और तीन खंभे आ गए। करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वन विभाग की टीम ने पेड़ हटाकर मार्ग चालू कराया।मुंशीगंज में अमेठी-मुसाफिरखाना मार्ग पर सपहा गांव के पास पेड़ गिरने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। वन विभाग और ग्रामीणों ने पेड़ काटकर हटाया। करीब दो घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। सरूवावां में रमाशंकर के घर पर आम का पेड़ गिरने से मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।बाजारशुकुल/संग्रामपुर। महोना पीएचसी के मुख्य गेट के सामने शीशम का पेड़ गिर गया। इससे एंबुलेंस और कर्मचारी परिसर में फंस गए। मरीजों का आवागमन भी बाधित हुआ। वन विभाग की टीम ने पेड़ हटाने की कार्रवाई शुरू की।संग्रामपुर में अमेठी मार्ग पर ब्लॉक मुख्यालय और टिकरिया गांव के पास पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित रहा। संग्रामपुर-चंद्रिकन मार्ग पर पतऊ का पुरवा और केवलापुर के पास भी पेड़ गिरा। वन कर्मियों ने पेड़ काटकर हटाए, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ

अमेठी सिटी। तीन दिन से लगातार हो रही बारिश और तेज हवा ने शनिवार को जिले में यातायात व्यवस्था प्रभावित कर दी। जगह-जगह पेड़ सड़कों पर गिर गए। इससे हाईवे समेत कई प्रमुख मार्गों पर दो से चार घंटे तक आवागमन बाधित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से पेड़ काटकर हटवाए, तब यातायात बहाल हो सका। महोना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर पेड़ गिरने से एंबुलेंस और कर्मचारी भी फंस गए। कई स्थानों पर बिजली के तार और खंभे टूट गए।