Amethi News: नौ केंद्रों पर 1078 शिक्षक मतदाता डालेंगे वोट

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कार्मिक व्यवस्था के लिए मुख्य विकास अधिकारी को प्रभारी और जिला विकास अधिकारी को सहायक प्रभारी बनाया गया है। यातायात के लिए एआरटीओ, ईंधन के लिए जिला पूर्ति अधिकारी तथा निर्वाचन सामग्री और मतपत्र व्यवस्था के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को जिम्मेदारी दी गई है। विज्ञापन



आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को प्रभारी बनाया गया है। मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी और जिला सूचना अधिकारी को मिली है। मतदान केंद्रों में क्षेत्र पंचायत कार्यालय जगदीशपुर, जामों, मुसाफिरखाना, भादर, सिंहपुर और बहादुरपुर, तहसील कार्यालय गौरीगंज व अमेठी तथा सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज तिलोई शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक व्यवस्था के लिए मुख्य विकास अधिकारी को प्रभारी और जिला विकास अधिकारी को सहायक प्रभारी बनाया गया है। यातायात के लिए एआरटीओ, ईंधन के लिए जिला पूर्ति अधिकारी तथा निर्वाचन सामग्री और मतपत्र व्यवस्था के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को जिम्मेदारी दी गई है।आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को प्रभारी बनाया गया है। मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी और जिला सूचना अधिकारी को मिली है। मतदान केंद्रों में क्षेत्र पंचायत कार्यालय जगदीशपुर, जामों, मुसाफिरखाना, भादर, सिंहपुर और बहादुरपुर, तहसील कार्यालय गौरीगंज व अमेठी तथा सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज तिलोई शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

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अमेठी सिटी। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 अक्तूबर को नौ मतदान केंद्रों पर 1078 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रभारी और सहायक प्रभारी अधिकारी नामित किए हैं।