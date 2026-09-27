Amethi News: चार दिन से बिजली गुल, किसानों ने किया प्रदर्शन

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संगठन जिलाध्यक्ष नफीस चंदेल ने कहा कि चार दिन से बिजली नहीं आने से ग्रामीणों के दैनिक काम प्रभावित हो रहे हैं। खेती-किसानी के काम भी ठप हैं। सिंचाई समेत जरूरी कार्य प्रभावित होने से किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।किसानों ने कहा कि लगातार चार दिन से आपूर्ति बाधित होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने उपकेंद्र के अधिकारियों से समस्या का तत्काल निस्तारण कर नियमित विद्युत आपूर्ति शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शन में शिवप्रसाद मौर्य, जफर आलम, मोहम्मद रईस, मोहम्मद कैफ, रिजवान अहमद और मुकेश कुमार मौर्य आदि शामिल रहे।