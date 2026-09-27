Amethi News: इन्वर्टर के करंट से किशोर की मौत

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महेश मिश्र ने बताया कि उनका बेटा हार्दिक मिश्र उर्फ देव शनिवार सुबह उनके साथ गांव के बाहर स्थित उनके डेयरी फार्म पर गया था। वहां वह इन्वर्टर के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिजली आपूर्ति बंद कराकर देव को बचाने का प्रयास किया।इसके बाद उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग शव लेकर घर चले गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत हुई है। परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए समझाया गया, मगर वे तैयार नहीं हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।शुक्रवार को देव का 14वां जन्मदिन परिजनों ने धूमधाम से मनाया था। इसमें रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। अगले दिन हादसे की खबर मिलते ही सभी गमगीन हो गए। मां आरती बेटे का नाम लेकर बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। बड़ी बहन वेदिका भी भाई की मौत से गमगीन है। पिता महेश का भी रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले ही उनके पिता की मौत हुई थी। देव की मौत की जानकारी मिलने पर मृगांकेश्वर शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री धर्मेश मिश्रा, अनादि मिश्रा, सज्जन पांडेय, सौरभ अवस्थी और मोहित मिश्र समेत कई लोग घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी।