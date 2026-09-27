Amethi News: पानी व बिजली बचाना सीखेंगे बच्चे

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विद्यालयों में इको क्लब के माध्यम से बच्चों की सक्रिय भागीदारी कराई जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि घर और स्कूल में पानी की बर्बादी कैसे रोकी जा सकती है। बिजली का जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने, कूड़ा कम करने और उसके सही निस्तारण के तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा।बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही परिवार और आसपास के लोगों तक भी पर्यावरण बचाने का संदेश पहुंचाने पर जोर रहेगा। इसका उद्देश्य बच्चों में ऐसी आदतें विकसित करना है, जिनका असर विद्यालय से बाहर भी दिखाई दे। डीआईओएस डॉ. राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि सभी 248 विद्यालयों में इको क्लब की गतिविधियां जल्द शुरू कराई जाएंगी। प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रमों के संचालन में जिला विज्ञान क्लब का सहयोग लिया जाएगा।पानी की बचत और संरक्षण।बिजली और ऊर्जा की बचत कूड़ा कम करने और सही निस्तारण के उपाय।सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरी।परिवार और समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।