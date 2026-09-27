फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Torrential rain accompanied by strong winds wreaked havoc.

Amethi News: तेज हवा के साथ हुई आफत की बारिश

Sun, 27 Sep 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 27 Sep 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Torrential rain accompanied by strong winds wreaked havoc.
कालिकन धाम परिसर में जलभराव के बीच गुजरता राहगीर। संवाद
अमेठी सिटी। लगातार बारिश और तेज हवा ने शनिवार को गांव से शहर तक जनजीवन प्रभावित कर दिया। तीन दिन में 43 मिमी बारिश होने से सड़कों और गलियों में जलभराव हो गया। कई ग्रामीण रास्तों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा। पैदल राहगीरों और दोपहिया वाहन सवारों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। नौकरी-पेशा लोगों को काम पर पहुंचने और जरूरी काम से निकले लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई।
विज्ञापन


सुबह से रुक-रुककर बारिश होने से कई रास्तों पर फिसलन बनी रही। गौरीगंज निवासी मोहम्मद वसीम ने बताया कि गलियों और रास्तों में जलभराव व कीचड़ होने से दोपहिया वाहन से निकलना मुश्किल हो गया है। कल्पना पांडेय ने बताया कि जरूरी काम होने पर ही घर से निकलना पड़ रहा है। फिसलन के कारण गिरने का डर बना रहता है।
विज्ञापन


रागिनी चौरसिया और कुमुद गुप्ता ने बताया कि बारिश से रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से बाजारों में आवाजाही कम रही। छोटे दुकानदारों, ठेला-खोमचा कारोबारियों, फेरी लगाने वालों और हाट-बाजार में दुकान लगाने वालों का काम प्रभावित हुआ। दिहाड़ी मजदूरों को भी काम मिलने में दिक्कत हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


नहर कोठी चौराहे पर सब्जी विक्रेता बारिश के बीच ग्राहकों का इंतजार करते रहे। दुकानदार जग प्र



खेतों में गिरी धान की फसल
राजगढ़ निवासी किसान सज्जन मौर्य ने बताया कि तेज हवा और बारिश से खेत में खड़ी धान की फसल गिर गई है। फसल तैयार होने के समय बारिश होने से नुकसान की चिंता बढ़ गई है। गिरी फसल में पानी भरने पर दाने खराब होने की आशंका है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान हुआ है। नरौली निवासी पशुपालक मोहम्मद जावेद ने बताया कि लगातार बारिश में पशुओं के लिए सूखी जगह और चारा सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा है। कच्चे रास्तों पर कीचड़ होने से पशुओं को बाहर ले जाने में भी परेशानी है।



बारिश के आंकड़े
तारीख बारिश (मिमी)
24 सितंबर - 1.9 मिमी
25 सितंबर - 14.3 मिमी
26 सितंबर - 26.8 मिमी
तीन दिन में - 43.0 मिमी

तीन साल में सितंबर में हुई बारिश
2023 में 317.30 मिमी
2024 में 185.26 मिमी
2025 में 127.40 मिमी


जर्जर मकान छोड़ सुरक्षित स्थान पर जाएं
जिला प्रशासन ने कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तेज हवा और वज्रपात के दौरान पेड़ों और जर्जर भवनों से दूर रहने को कहा गया है। 112 के वाहनों से लाउडस्पीकर के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांवों में निगरानी बढ़ाई गई है। सचेत एप से भी मौसम संबंधी संदेश भेजे जा रहे हैं। डीएम शशांक चौधरी ने खराब मौसम में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। एसपी सरवणन टी ने सतर्क रहने और आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने को कहा है।



अगले 24 घंटे भी सक्रिय रहेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्रा के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम सक्रिय रह सकता है। बादल छाए रहने के साथ रुक-रुककर बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को खुले स्थानों और जर्जर भवनों से दूर रहने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed