Amethi News: तेज हवा के साथ हुई आफत की बारिश

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सुबह से रुक-रुककर बारिश होने से कई रास्तों पर फिसलन बनी रही। गौरीगंज निवासी मोहम्मद वसीम ने बताया कि गलियों और रास्तों में जलभराव व कीचड़ होने से दोपहिया वाहन से निकलना मुश्किल हो गया है। कल्पना पांडेय ने बताया कि जरूरी काम होने पर ही घर से निकलना पड़ रहा है। फिसलन के कारण गिरने का डर बना रहता है।रागिनी चौरसिया और कुमुद गुप्ता ने बताया कि बारिश से रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से बाजारों में आवाजाही कम रही। छोटे दुकानदारों, ठेला-खोमचा कारोबारियों, फेरी लगाने वालों और हाट-बाजार में दुकान लगाने वालों का काम प्रभावित हुआ। दिहाड़ी मजदूरों को भी काम मिलने में दिक्कत हुई।नहर कोठी चौराहे पर सब्जी विक्रेता बारिश के बीच ग्राहकों का इंतजार करते रहे। दुकानदार जग प्रखेतों में गिरी धान की फसलराजगढ़ निवासी किसान सज्जन मौर्य ने बताया कि तेज हवा और बारिश से खेत में खड़ी धान की फसल गिर गई है। फसल तैयार होने के समय बारिश होने से नुकसान की चिंता बढ़ गई है। गिरी फसल में पानी भरने पर दाने खराब होने की आशंका है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान हुआ है। नरौली निवासी पशुपालक मोहम्मद जावेद ने बताया कि लगातार बारिश में पशुओं के लिए सूखी जगह और चारा सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा है। कच्चे रास्तों पर कीचड़ होने से पशुओं को बाहर ले जाने में भी परेशानी है।बारिश के आंकड़ेतारीख बारिश (मिमी)24 सितंबर - 1.9 मिमी25 सितंबर - 14.3 मिमी26 सितंबर - 26.8 मिमीतीन दिन में - 43.0 मिमीतीन साल में सितंबर में हुई बारिश2023 में 317.30 मिमी2024 में 185.26 मिमी2025 में 127.40 मिमीजर्जर मकान छोड़ सुरक्षित स्थान पर जाएंजिला प्रशासन ने कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तेज हवा और वज्रपात के दौरान पेड़ों और जर्जर भवनों से दूर रहने को कहा गया है। 112 के वाहनों से लाउडस्पीकर के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांवों में निगरानी बढ़ाई गई है। सचेत एप से भी मौसम संबंधी संदेश भेजे जा रहे हैं। डीएम शशांक चौधरी ने खराब मौसम में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की है। एसपी सरवणन टी ने सतर्क रहने और आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने को कहा है।अगले 24 घंटे भी सक्रिय रहेगा मौसममौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्रा के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम सक्रिय रह सकता है। बादल छाए रहने के साथ रुक-रुककर बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। लोगों को खुले स्थानों और जर्जर भवनों से दूर रहने की जरूरत है।