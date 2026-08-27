Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 27 Aug 2026 12:18 AM IST
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1- दुखदुरिया
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- दिव्यांग शिविर
सुबह 10:00 बजे। बाजार शुकुल ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों के लिए जिला अस्पताल में शिविर लगेगा।
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4- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल मंगरौली में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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5- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगढ़ में सामान्य ज्ञान प्रतियागिता होगी।
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6- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। भादर के अग्रेसर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के सरायभागमानी गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
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7- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के महोना गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।
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8- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के खौंपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
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सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- दिव्यांग शिविर
सुबह 10:00 बजे। बाजार शुकुल ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों के लिए जिला अस्पताल में शिविर लगेगा।
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4- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल मंगरौली में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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5- सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहगढ़ में सामान्य ज्ञान प्रतियागिता होगी।
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6- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। भादर के अग्रेसर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के सरायभागमानी गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
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7- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के महोना गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा।
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8- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के खौंपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।