Amethi News: यूपी टी 20 लीग में हिमांशु ने बनाए 64 रन

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हिमांशु का अगस्त 2026 में बल्लेबाज के रूप में लखनऊ फाल्कन्स की टीम में चयन हुआ था। यह उनका यूपी टी 20 लीग का पहला सत्र है। नोएडा के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने दो गेंदों पर छह रन बनाए थे। दूसरे मैच में काशी रुद्राक्ष के खिलाफ 22 गेंदों पर 36 रन बनाए।मंगलवार को इसी टीम के खिलाफ 64 रन बनाए। तीनों मुकाबलों में हिमांशु ने सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी संभाली। हिमांशु ने वर्ष 2019 में लखनऊ की पार्थ एकेडमी से क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू किया था। इससे पहले खरेथू गांव के बिना सुविधाओं वाले खेल मैदान में बाबा दिवंगत भारत सिंह की देखरेख में क्रिकेट की शुरुआत की।खेलो इंडिया के तहत अमेठी की तत्कालीन सांसद स्मृति ईरानी के सहयोग से डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में पहला ट्रायल दिया था। हिमांशु के पिता हरिकेश सिंह लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड हैं और मां कुसुमलता गृहिणी हैं। भाई प्रियांशु, चाचा राजेंद्र सिंह सहित परिवार के लोग उनके प्रदर्शन से खुश हैं।