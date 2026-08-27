Amethi News: बालिका को सांप ने काटा, मौत

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शाहगढ़। गौरीगंज के मऊ निवासी सुप्रिया (12) की मंगलवार को सांप के काट लिया। परिजन संतोष ने बताया कि सुप्रिया की हालत बिगड़ने पर उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव लेकर घर चले गए। सूचना पर वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू कर पकड़ लिया और वन संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों को समझाकर पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया गया। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजी गई है। जिला आपदा प्राधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि सांप के काटने से मौत दैवीय आपदा की श्रेणी में आती है। मामला संज्ञान में आया है और राजस्व कर्मी मौके पर गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।