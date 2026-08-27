Amethi News: बेतरतीब पार्किंग से थमी रफ्तार, जाम से जूझे लोग

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बुधवार दोपहर 2:40 बजे गांधी चौक पर सड़क किनारे खड़े वाहनों के बीच से निकलने की कोशिश में दो वाहन आमने-सामने आ गए। पीछे वाहनों की कतार लग गई। चालक आगे बढ़ने के लिए जगह तलाशते रहे। पैदल राहगीर भी वाहनों के बीच से निकलते दिखाई दिए। कुछ देर बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और वाहनों को व्यवस्थित कराकर रास्ता खुलवाया। वाहन आगे बढ़े, मगर कुछ दूरी पर फिर बेतरतीब पार्किंग के कारण रफ्तार धीमी पड़ गई।कोतवाली मार्ग पर दुकानों के सामने खड़े वाहनों से रास्ता संकरा रहा। खरीदारी के लिए पहुंचे लोग और वाहन एक-दूसरे के बीच से निकलने की कोशिश करते दिखे। जुलूस के गुजरने के दौरान गांधी तिराहा समेत कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही थम गई।जुलूस आगे बढ़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने यातायात संभाला और वाहनों को निकलवाया। जाम में फंसे राजेश कुमार ने बताया कि थोड़ी दूरी तय करने में काफी समय लग गया। व्यापारी संजय गुप्ता ने बताया कि सड़क किनारे वाहन खड़े होने से ग्राहकों और दूसरे वाहन चालकों को परेशानी होती है।वाहन चालक अरुण वर्मा ने बताया कि जाम में बार-बार वाहन रोकना पड़ा। राहगीर सीमा सिंह ने बताया कि वाहनों की भीड़ के बीच पैदल निकलने में भी परेशानी हुई। सीओ मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया जाता रहा।