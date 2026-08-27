Amethi News: बारिश में कच्चा मकान ढहा, परिवार बचा

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संग्रामपुर। पूरे मुहीबशाह गांव में मंगलवार रात तेज बारिश से विजय कुमार वर्मा का कच्चा मकान ढह गया। घर में सो रही पत्नी और बच्चे सुरक्षित बच गए। गृहस्थी का सामान और कपड़े मलबे में दबकर खराब हो गए। परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। भानुमती ने प्रशासन से आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने की मांग की है। एसडीएम पंकज मिश्र ने बताया कि लेखपाल को भेजकर जांच कराई जाएगी। उसके बाद नियमानुसार सहायता दिलाई जाएगी।