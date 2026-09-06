Amethi News: छह तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र बदले

विज्ञापन







जारी आदेश के अनुसार आलोक कटियार को तहसीलदार न्यायिक अमेठी बनाया गया है। महेश प्रताप सिंह को तहसीलदार न्यायिक गौरीगंज और घनेंद्र तिवारी को तहसीलदार न्यायिक मुसाफिरखाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल सिंह अब तक मुसाफिरखाना में तहसीलदार न्यायिक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विज्ञापन





नई तैनाती के बाद वह तहसीलदार के रूप में तहसील के राजस्व संबंधी कार्य देखेंगे। वहीं आलोक कटियार को अमेठी में तहसीलदार न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों तहसीलों में अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय होने के बाद प्रशासनिक कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। सभी अधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार आलोक कटियार को तहसीलदार न्यायिक अमेठी बनाया गया है। महेश प्रताप सिंह को तहसीलदार न्यायिक गौरीगंज और घनेंद्र तिवारी को तहसीलदार न्यायिक मुसाफिरखाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल सिंह अब तक मुसाफिरखाना में तहसीलदार न्यायिक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।नई तैनाती के बाद वह तहसीलदार के रूप में तहसील के राजस्व संबंधी कार्य देखेंगे। वहीं आलोक कटियार को अमेठी में तहसीलदार न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों तहसीलों में अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय होने के बाद प्रशासनिक कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। सभी अधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

अमेठी सिटी। जिले में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डीएम संजय चौहान ने छह तहसीलदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। तहसीलदार न्यायिक मुसाफिरखाना का कार्यभार संभाल रहे राहुल सिंह को अब तहसीलदार मुसाफिरखाना बनाया गया है। गैर जिले से स्थानांतरित होकर आए चित्रसेन कुमार यादव को तहसीलदार अमेठी और अजय कुमार जायसवाल को तहसीलदार गौरीगंज की जिम्मेदारी दी गई है।