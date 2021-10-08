Amethi News: संदिग्ध हालात में अचेत मिला किशोर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 10 Sep 2026 12:48 AM IST
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फुरसतगंज। पूरे लाल मजरे भदैया महमूदपुर निवासी शिव कुमार का 13 वर्षीय पुत्र नीरज बुधवार को गांव के बाहर संदिग्ध हालात में अचेत अवस्था में मिला। परिजनों के अनुसार नीरज घर से बकरी के लिए पत्ती तोड़ने गया था। काफी देर तक न लौटने पर ग्रामीणों ने उसके गांव के बाहर पड़े होने की सूचना दी। परिजन आनन-फानन उसे सीएचसी फुरसतगंज लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया। नीरज के अचेत मिलने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।
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