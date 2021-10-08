Amethi News: जया, विशाल व रिया ने मारी बाजी

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सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जया शुक्ला ने प्रथम स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में विशाल ने प्रथम स्थान और ब्रजेश कश्यप ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में रिया मौर्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी जानकारी का प्रदर्शन किया।भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने निर्धारित विषयों पर विचार रखे। निर्णायकों ने विषय की समझ, प्रस्तुति और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार मौर्य ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है।उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ ज्ञानवर्धक और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। विद्यालय प्रशासन ने प्रतियोगिता में शामिल विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।