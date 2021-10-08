Amethi News: खाद्य दुकानों पर छापा मारकर मिठाई के नमूने लिए

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टीम ने दुकानों में खाद्य पदार्थों के रखरखाव, साफ-सफाई और बिक्री की स्थिति भी देखी। दुकानदारों को खाद्य पदार्थों को ढककर रखने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। मिठाई के नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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जगदीशपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व स्वच्छता जांचने के लिए बुधवार को स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा। एसडीएम मुसाफिरखाना नितेश कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में मिठाई के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।