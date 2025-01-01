Amethi News: ट्रिपिंग और फॉल्ट से आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी

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बरनाटीकर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे 33 केवी केबल में ब्लास्ट होने से मऊ उपकेंद्र की आपूर्ति सुबह 10:30 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रही। गौरीगंज पावर हाउस से बृहस्पतिवार शाम से बिजली का बार-बार कटना शुरू हुआ, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। ऊर्जा निगम कर्मियों ने मरम्मत कर दोपहर दो बजे आपूर्ति बहाल की।करपिया उपकेंद्र में स्थानीय खराबी से आपूर्ति प्रभावित रही। जामों उपकेंद्र में रात में तीन घंटे और दिन में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रही। शुकुलपुर उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में भी रात और दिन में तीन-तीन घंटे से ज्यादा कटौती हुई। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि लाइन या फीडर में खराबी आने पर मरम्मत के लिए कुछ समय आपूर्ति रोकनी पड़ती है।पीठीपुर में सात घंटे तक गुल रही बिजलीसंग्रामपुर। पीठीपुर में भी बिजली संकट संग्रामपुर के पीठीपुर पावर हाउस से बृहस्पतिवार रात 8:30 से 10:30 बजे तक आपातकालीन बिजली कटौती रही। इसके बाद लाइन ट्रिप होने से कई बार आपूर्ति बंद हुई। शुक्रवार को भी तीन घंटे से अधिक बिजली कटौती हुई। ग्रामीण राजकुमार मिश्र, अजीत कुमार और सूरज कुमार ने बताया कि बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए।