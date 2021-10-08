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Amethi News: तेज धूप के साथ बढ़ी उमस, लोग परेशान

Sat, 03 Oct 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 03 Oct 2026 12:27 AM IST
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Increased humidity accompanied by intense heat; people facing discomfort.
अमेठी सिटी। बारिश थमने के बाद शुक्रवार को धूप निकली तो उमस बढ़ गई। सुबह मौसम सामान्य रहा, दोपहर में धूप तेज होने के साथ गर्मी का असर बढ़ा। वातावरण में नमी होने से तापमान सामान्य रहने के बावजूद लोगों को अधिक गर्मी महसूस हुई। स्कूल से लौटने वाले बच्चों, खुले में काम करने वाले मजदूरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी हुई। दोपहर में बाजारों में भी चहल-पहल कम रही।
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बारिश और तेज हवा से कई खेतों में धान की फसल गिर गई है। खेतों में नमी अधिक होने से किसान कटाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जामों के किसान रामनरेश वर्मा ने बताया कि कई खेतों में धान की बालियां जमीन पर पड़ी हैं। फसल उठाने में मजदूर और समय दोनों अधिक लग रहे हैं। मुसाफिरखाना के किसान सुरेश यादव ने बताया कि खेत में पानी और नमी अधिक होने से कटाई का काम प्रभावित हो रहा है। फसल सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है।
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गौरीगंज के दुकानदार विनोद गुप्ता ने बताया कि दोपहर में उमस बढ़ने पर ग्राहक कम निकलते हैं। अमेठी के ठेला कारोबारी राजेश कुमार ने बताया कि धूप में सड़क किनारे काम करना मुश्किल हो रहा है। संग्रामपुर के मजदूर छोटेलाल ने बताया कि काम के दौरान बार-बार पानी पीना पड़ रहा है।
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मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में हल्के या आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।
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