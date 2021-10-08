Amethi News: तेज धूप के साथ बढ़ी उमस, लोग परेशान

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बारिश और तेज हवा से कई खेतों में धान की फसल गिर गई है। खेतों में नमी अधिक होने से किसान कटाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जामों के किसान रामनरेश वर्मा ने बताया कि कई खेतों में धान की बालियां जमीन पर पड़ी हैं। फसल उठाने में मजदूर और समय दोनों अधिक लग रहे हैं। मुसाफिरखाना के किसान सुरेश यादव ने बताया कि खेत में पानी और नमी अधिक होने से कटाई का काम प्रभावित हो रहा है। फसल सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है।गौरीगंज के दुकानदार विनोद गुप्ता ने बताया कि दोपहर में उमस बढ़ने पर ग्राहक कम निकलते हैं। अमेठी के ठेला कारोबारी राजेश कुमार ने बताया कि धूप में सड़क किनारे काम करना मुश्किल हो रहा है। संग्रामपुर के मजदूर छोटेलाल ने बताया कि काम के दौरान बार-बार पानी पीना पड़ रहा है।मौसम वैज्ञानिक डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में हल्के या आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा की संभावना नहीं है। मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।