Amethi News: छात्राओं ने निकाली प्रभातफेरी

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छात्राओं को असुरक्षित स्थिति में चुप न रहने और जरूरत पड़ने पर परिवार, शिक्षक या संबंधित विभाग से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। कस्तूरबा विद्यालयों में निबंध, भाषण और कला प्रतियोगिताएं भी हुईं। छात्राओं ने बाल सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय भी बताए गए।शाहगढ़ के कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन सरिता चौरसिया की अगुवाई में रैली निकाली गई। रैली दीवान का पुरवा, अस्पताल तिराहा और पुरानी बाजार से होकर गुजरी। छात्राओं ने लोगों को बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. संतोष कुमार यादव ने कहा कि बच्चों को अधिकारों की जानकारी देने के साथ सुरक्षा के प्रति सजग करना जरूरी है। ऐसी गतिविधियों से छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे असुरक्षित परिस्थितियों को पहचानकर समय रहते आवाज उठा सकती हैं।