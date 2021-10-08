Amethi News: दो शिक्षकों की पिटाई से छात्र घायल

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छात्र के अनुसार सोमवार को विद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसकी कॉपी खिड़की से दीवार के दूसरी ओर गिर गई। उसने शिक्षक से कॉपी लाने की बात कही। शिक्षक ने बाद में लेने को कहा। छात्र का आरोप है कि वह खिड़की से निकलकर कॉपी लेने के बाद कक्षा में लौटा तो दो शिक्षकों ने उसे बुलाया और पिटाई कर दी। आरोप है कि शिक्षकों ने उसका गला दबाकर जमीन पर पटक दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घर पहुंचने पर परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी संग्रामपुर ले गए। विज्ञापन



थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि छात्र ने नाम काटे जाने को लेकर आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। छात्र के अनुसार सोमवार को विद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसकी कॉपी खिड़की से दीवार के दूसरी ओर गिर गई। उसने शिक्षक से कॉपी लाने की बात कही। शिक्षक ने बाद में लेने को कहा। छात्र का आरोप है कि वह खिड़की से निकलकर कॉपी लेने के बाद कक्षा में लौटा तो दो शिक्षकों ने उसे बुलाया और पिटाई कर दी। आरोप है कि शिक्षकों ने उसका गला दबाकर जमीन पर पटक दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घर पहुंचने पर परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी संग्रामपुर ले गए।थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि छात्र ने नाम काटे जाने को लेकर आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है।

संग्रामपुर। कन्हई पांडेय का पुरवा बेलखरी निवासी कक्षा 12 के छात्र अनिरुद्ध यादव ने निजी विद्यालय के दो शिक्षकों पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को छात्र ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने घायल छात्र को सीएचसी संग्रामपुर में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।