Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
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खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज राजाफत्तेपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामों में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। जामों के बसाइतपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के सरुवांवा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के राजाफत्तेपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
चित्रकला प्रतियोगिता
शाम 5:0 बजे। गणेश महोत्सव के तहत भेल जगदीशपुर गणेश पूजा समिति की तरफ से होगा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
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सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज राजाफत्तेपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामों में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। जामों के बसाइतपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के सरुवांवा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के राजाफत्तेपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
चित्रकला प्रतियोगिता
शाम 5:0 बजे। गणेश महोत्सव के तहत भेल जगदीशपुर गणेश पूजा समिति की तरफ से होगा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।