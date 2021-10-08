Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। राजकीय इंटर कॉलेज राजाफत्तेपुर में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामों में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। जामों के बसाइतपुर गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन होगा।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। भेटुआ के सरुवांवा गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के राजाफत्तेपुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।







चित्रकला प्रतियोगिता

शाम 5:0 बजे। गणेश महोत्सव के तहत भेल जगदीशपुर गणेश पूजा समिति की तरफ से होगा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।

खेलकूद प्रतियोगिता