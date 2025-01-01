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Amethi News: भावपूर्ण कथक नृत्य पर झूमे दर्शक

Wed, 16 Sep 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 16 Sep 2026 01:16 AM IST
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The audience was captivated by the soulful Kathak dance.
जामों अचलपुर में आयोजित तीन दिवसीय कथक महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करते कलाकार। स्रोत: आयोजक
अमेठी सिटी। जामों के अचलपुर गांव में सोमवार शाम कथक की थाप और भजनों की धुन पर दर्शक झूम उठे। कालिका बिंदादीन कथक नटवरी लोकनृत्य कला केंद्र की ओर से आयोजित तीन दिवसीय कथक महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने भजनों और पारंपरिक गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। भावपूर्ण नृत्य ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने किया। बाल कलाकार वैष्णवी और आराधना ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद दिल्ली की अंतरराष्ट्रीय कलाकार शारदा तनय मिश्रा ने राग देसी में गूंथ-गूंथ लाओ री मालिनिया... प्रस्तुत किया। प्रस्तुति को दर्शकों ने सराहा।
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सुमन मौर्य ने वंशी बाजेगी राधा नाचेगी... भजन पर भावपूर्ण कथक नृत्य किया। यशोमति ने बांके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी... भजन पर प्रस्तुति दी। शारदा तनय मिश्रा ने तेरी शरण में आके धन्य हो गया... भजन प्रस्तुत कर माहौल भक्तिमय कर दिया। विनीत तिवारी ने राखो लाल कृष्ण मुरारी भजन पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय कलाकार पंडित अशोक महाराज, कलागुरु पंडित त्रिपुरारी महाराज, सचिव राधा सिंह और चेतना सिंह मौजूद रहे। प्रस्तुतियों के दौरान तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया गया।
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