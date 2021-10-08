Amethi News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लगेंगे विशेष कैंप

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जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि और निवास संबंधी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लेकर आएं। विज्ञापन



परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाने से आवेदन प्रक्रिया में सुविधा होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदेय स्थल पर अवश्य पहुंचें ताकि कोई भी व्यक्ति नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि और निवास संबंधी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लेकर आएं।परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर उपलब्ध होने पर उसे भी साथ लाने से आवेदन प्रक्रिया में सुविधा होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने मतदेय स्थल पर अवश्य पहुंचें ताकि कोई भी व्यक्ति नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

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अमेठी सिटी। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिले के सभी मतदेय स्थलों पर 17 और 24 अक्तूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। जहां पात्र नागरिक पहुंचकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।