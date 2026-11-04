Amethi News: शटल एक्सप्रेस का ब्रेक चिपका, पहिये से उठा धुआं

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लखनऊ-सुल्तानपुर रेलखंड पर मुसाफिरखाना स्टेशन के पास मंगलवार सुबह यह घटना हुई। ट्रेन सुबह 8:59 बजे स्टेशन पहुंची, जहां उसे रोक दिया गया। चालक और गार्ड ने स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। इसके बाद तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और संबंधित कोच के पहिये व ब्रेक की जांच की।जांच में ब्रेक चिपकने से खराबी आने की पुष्टि हुई। कर्मचारियों ने तकनीकी खराबी दूर करने के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक जांच की। इस दौरान कोच में सवार यात्री ट्रेन के दोबारा चलने का इंतजार करते रहे। स्टेशन अधीक्षक मुसाफिरखाना अमित शुक्ला ने बताया कि स्लीपर कोच का ब्रेक चिपकने से पहिये से धुआं निकलने लगा था। ट्रेन सुबह 8:59 बजे से 9:06 बजे तक स्टेशन पर खड़ी रही। तकनीकी खराबी दूर करने और सुरक्षा संबंधी जांच पूरी होने के बाद सुबह 9:07 बजे ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।