Amethi News: 127 लाख की लागत से बनेगी डेढ़ किमी सड़क

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अभी यह रास्ता कच्चा और गड्ढों से भरा है। बारिश के दिनों में सड़क पर पानी भर जाता है। इससे लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी होती है। ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ग्रामीण नन्हें ने बताया कि सड़क खराब होने से गांव से बाहर निकलने में काफी दिक्कत होती है। बारिश में रास्ते पर पानी भरने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। रुखसार अहमद ने कहा कि बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। सड़क ठीक हो जाने से उनकी आवाजाही आसान होगी।महबूब खान ने बताया कि बाजार और अस्पताल पहुंचने के लिए ग्रामीणों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। गड्ढों और जलभराव के कारण लोगों को परेशानी होती है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए 127 लाख रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा।