Amethi News: धैर्य और विश्वास से मजबूत होता है संकल्प

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ध्रुव के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि बालक ध्रुव ने उपेक्षा के बावजूद निराश होने के बजाय तपस्या का मार्ग चुना। इसी तरह भक्त प्रह्लाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। प्रवाचक ने कहा कि इन प्रसंगों से सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने विचारों और सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए।जीवन में सफलता के लिए धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि माता-पिता को बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने चाहिए। उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और सही निर्णय लेने की सीख देनी चाहिए। विश्वास और संयम से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। इस मौके पर मुख्य यजमान शैलेंद्र त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, अनिल यादव, चंद्रभान मिश्र, घनश्याम तिवारी और रामसूरत तिवारी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।