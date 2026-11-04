Amethi News: दस हजार रुपये घूस लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

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जानकारी के अनुसार, बूबूपुर निवासी अयोध्या प्रसाद यादव का गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जमीन के सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक ने उनसे पहले दस हजार रुपये लिए थे। आरोप है कि इसके बाद पत्थर नसब कराने के लिए दोबारा दस हजार रुपये की मांग की गई। लगातार रकम मांगे जाने से परेशान अयोध्या प्रसाद ने विजिलेंस अयोध्या की टीम से शिकायत की। शिकायत का सत्यापन करने के बाद टीम ने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई।मंगलवार को विजिलेंस इंस्पेक्टर केएन सिंह ने टीम के साथ डीएम से मुलाकात कर दो गवाह लेने के बाद थाने के पास घेराबंदी करते हुए शिकायतकर्ता के माध्यम से रिश्वत की रकम देने की व्यवस्था की गई। तय स्थान पर राजस्व निरीक्षक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने जैसे ही उसे दस हजार रुपये दिए तभी विजिलेंस टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम आरोपी को अपने साथ अयोध्या ले गई।एसपी सरवणन टी. ने बताया कि राजस्व निरीक्षक संतराम को रिश्वत लेते गिरफ्तार करने की कार्रवाई विजिलेंस अयोध्या की टीम ने की है। टीम आरोपी को अपने साथ अयोध्या ले गई है। टीम ने अयोध्या में ही प्राथमिकी दर्ज कराई है।जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस टीम द्वारा घूस लेते पकड़े जाने का मामला संज्ञान में है। संबंधित विभाग से प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के निलंबन और विभागीय जांच की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में शासन के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी।17 जून 2021 : जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।4 अगस्त 2021 : जिला लेखा परीक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।