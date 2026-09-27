Amethi News: बारिश व तेज हवा ने उड़ा दी बिजली

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तेज हवा से बिजली के खंभे टूटने और उखड़ने के साथ 12 से अधिक ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं। जिले में 151 जगह पेड़ गिरने से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं। 33 केवी लाइन में फॉल्ट से भी आपूर्ति बाधित रही। शनिवार भोर से ऊर्जा निगम की टीमें मरम्मत में जुटीं। बारिश के चलते हाइड्रा न चल पाने से कई जगह काम प्रभावित हुआ।अधिशासी अभियंता गौरीगंज अभिषेक कुमार ने बताया कि 30 से अधिक खंभे प्रभावित और तीन ट्रांसफार्मर डैमेज हुए। मुसाफिरखाना और पनियार उपकेंद्र मरम्मत के बाद चालू कर दिए गए। अमेठी के अधिशासी अभियंता उमेश कुमार के अनुसार 32 खंभे प्रभावित हुए हैं। तिलोई के अधिशासी अभियंता राकेश रोशन ने बताया कि 55 खंभे टूटे और तीन ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं।घोरहा के चार फीडर बंद, 65 गांव प्रभावितभादर/जगदीशपुर। घोरहा उपकेंद्र के सोनारी कला, भीमी, कल्याणपुर और घोरहा फीडर शुक्रवार रात करीब 10 बजे से बंद रहे। तार टूटने से करीब 65 गांवों में अंधेरा रहा। शनिवार शाम चार बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 61 खंभे टूटे और 101 उखड़ गए हैं। दखिनवारा, पनियार और मुसाफिरखाना उपकेंद्र ब्रेकडाउन रहे। देर रात तक अधिकतर उपकेंद्रों की आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। जगदीशपुर में वारिसगंज पावर हाउस, दखिनवारा, कठौरा, जगदीशपुर और यूपीसीडा कॉलोनी की आपूर्ति शुक्रवार शाम से ठप रही। 20 घंटे से अधिक बिजली न मिलने से रोजमर्रा के काम और कारोबार प्रभावित हुए।