Amethi News: दौड़ में प्रिंसराज अव्वल

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अयोध्यानगर भादर के सचिन चौरसिया तीसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रिंसराज ने 29 मिनट में आठ किमी की दूरी पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। कुलदीप ने भी 29 मिनट में दौड़ पूरी की, हालांकि वह प्रिंसराज से पीछे रहे। सचिन चौरसिया ने 32 मिनट में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने विजेता धावकों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने प्रिंसराज यादव को 15 हजार, कुलदीप यादव को 10 हजार और सचिन चौरसिया को पांच हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में शामिल 50 अन्य प्रतिभागियों को भी 500-500 रुपये नकद पुरस्कार दिया गया।आयोजक शेषनाथ (चिन्नू) ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है।