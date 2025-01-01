Amethi News: स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें छात्राएं

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डॉ. श्रद्धा सिंह ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के मुंह यानी सर्विक्स में होने वाला कैंसर है। एचपीवी संक्रमण इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। उन्होंने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। डॉ. सीमा सिंह ने असामान्य समस्या को नजरअंदाज न करने और समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही।डॉ. राजीव सौरभ ने कहा कि किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी संक्रमण के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों से बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने छात्राओं से स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी पर चिकित्सक से सलाह लेने की अपील की।सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने कहा कि किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के साथ बचाव के उपायों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने छात्राओं से कार्यक्रम में मिली जानकारी परिवार और आसपास की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं का टीकाकरण किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉ. संगीता शर्मा सहित अन्य शिक्षिकाएं मौजूद रहीं।