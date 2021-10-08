Amethi News: टिनशेड में उतरा करंट, दुकानदार की मौत

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टांडा निवासी मनीष बुधवार रात वारिसगंज में मोमोज की दुकान लगाने पहुंचे थे। वह दुकान पर पन्नी बांध रहे थे। इसी दौरान टिनशेड में करंट उतर आया। मनीष उसकी चपेट में आकर झुलस गए। वह मौके पर ही अचेत हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद कराई।इसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर जगदीशपुर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मनीष की मौत की खबर मिलते ही पत्नी निर्मला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका एक वर्षीय बेटा अवनीश अभी इतना छोटा है कि पिता को हमेशा के लिए खोने का मतलब नहीं समझ सकता।मनीष की मां शिवलली का भी सहारा छिन गया। भाई प्रियांशु और बहन अर्चना का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक अजयेन्द्र पटेल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। विधिक कार्रवाई की गई है।