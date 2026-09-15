Amethi News: इमरजेंसी रोस्टिंग से आठ घंटे तक गुल रही बिजली

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बिजली न आने से पानी की मोटर, पंखे और कूलर बंद रहे। कार्यालयों में इंटरनेट आधारित कामकाज प्रभावित हुआ, साथ ही दुकानों और छोटे कारोबार पर भी असर पड़ा। करपिया उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में रविवार रात और सोमवार सुबह करीब साढ़े सात घंटे बिजली बाधित रही। थौरी, बहोरखा, पनियार, मुसाफिरखाना, बरनाटीकर, मऊ और जामों उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में भी कई घंटे आपूर्ति प्रभावित रही।तिलोई खंड में रविवार रात से करीब आठ घंटे बिजली ठप रही। जगदीशपुर खंड में भी रविवार रात सात घंटे से अधिक कटौती हुई। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नियंत्रण कक्ष से होने वाली आपातकालीन बिजली कटौती के अलावा स्थानीय स्तर पर कोई कटौती नहीं की जा रही है।एक लाख उपभोक्ताओं ने झेली पांच घंटे कटौतीफुरसतगंज उपकेंद्र से जुड़े डिघिया, टेकारी, उदारी, फुरसतगंज और निगोहा फीडरों के करीब एक लाख उपभोक्ताओं को रविवार रात बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। शाम पांच बजे से सोमवार सुबह पांच बजे के बीच करीब पांच घंटे अलग-अलग समय पर आपूर्ति बाधित रही। रात में बार-बार बिजली गुल होने से लोगों को उमस और अंधेरे में परेशानी हुई। अवर अभियंता रामअचल गुप्ता ने बताया कि यह कटौती नियंत्रण कक्ष से हो रही है।