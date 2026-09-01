फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Power out for 57,000 people for 18 hours.

Amethi News: 18 घंटे से 57 हजार लोगों की बिजली गुल

Tue, 01 Sep 2026 01:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 01 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Power out for 57,000 people for 18 hours.
अमेठी के सीतारामपुर गांव में लोकल फॉल्ट की मरम्मत करता ऊर्जा निगम कर्मी।-संवाद
अमेठी सिटी। तेज बारिश के बीच संग्रामपुर के तिहैतनपुर गांव के पास बरगद का पेड़ बिजली लाइन पर गिरने से शुकुलपुर उपकेंद्र की आपूर्ति ठप हो गई। रविवार रात 12:40 बजे बंद हुई बिजली सोमवार देर शाम तक बहाल नहीं हो सकी। करीब 57 हजार लोगों को 18 घंटे से अधिक समय तक बिजली संकट झेलना पड़ा। बिजली न आने से बारिश के बाद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। घरों में इन्वर्टर और मोबाइल चार्ज नहीं हो सके, वहीं सबमर्सिबल बंद रहने से पेयजल संकट भी बना रहा।
विज्ञापन


तेज बारिश के चलते ऊर्जा निगम की टीम सोमवार सुबह फॉल्ट तलाश सकी। जांच में तिहैतनपुर के पास बरगद का पेड़ बिजली लाइन पर गिरा मिला। पेड़ की चपेट में आने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ कई खंभे टूट गए थे। ऊर्जा निगम की टीम ने वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया।
विज्ञापन


इसके बाद क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू कराई गई। दोपहर बाद टूटे खंभों की जगह नए खंभे लगाए गए। लाइन की मरम्मत का काम भी चलता रहा। इसके बावजूद सोमवार देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से घरेलू कामकाज प्रभावित रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


अवर अभियंता आरआर प्रजापति ने बताया कि रात में पेड़ गिरने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। ऊर्जा निगम के कर्मचारी मरम्मत में जुटे हैं। क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त कर आपूर्ति जल्द बहाल कराई जाएगी।


लाइन में फॉल्ट से छह घंटे ठप रही आपूर्ति
बाजार शुकुल। महोना-बाजार शुकुल 33 केवीए लाइन में फॉल्ट आने से सोमवार को करीब छह घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। इससे 50 हजार से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए। सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नियमित कटौती के बाद भी आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। बिजली न मिलने से मोबाइल और बैटरी रिक्शा चार्ज नहीं हो सके। घरों में सबमर्सिबल बंद रहे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ी। एसडीओ अखिलेश कुमार गिरि ने बताया कि बारिश के कारण 33 केवीए लाइन में फॉल्ट आया है। इसे दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।



कई बार गुल हुई शहर की बिजली
अमेठी। रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक टाउन के तीनों फीडरों की बिजली अलग-अलग समय पर बंद करनी पड़ी। मुंशीगंज रोड पर तार पर पेड़ गिरने की सूचना के बाद टाउन-एक की आपूर्ति भी बंद की गई। एसडीओ लालजी ने बताया कि तेज हवा और बारिश के कारण आए फॉल्ट की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करा दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed