Amethi News: 18 घंटे से 57 हजार लोगों की बिजली गुल

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तेज बारिश के चलते ऊर्जा निगम की टीम सोमवार सुबह फॉल्ट तलाश सकी। जांच में तिहैतनपुर के पास बरगद का पेड़ बिजली लाइन पर गिरा मिला। पेड़ की चपेट में आने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ कई खंभे टूट गए थे। ऊर्जा निगम की टीम ने वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया।इसके बाद क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू कराई गई। दोपहर बाद टूटे खंभों की जगह नए खंभे लगाए गए। लाइन की मरम्मत का काम भी चलता रहा। इसके बावजूद सोमवार देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से घरेलू कामकाज प्रभावित रहा।अवर अभियंता आरआर प्रजापति ने बताया कि रात में पेड़ गिरने से बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। ऊर्जा निगम के कर्मचारी मरम्मत में जुटे हैं। क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त कर आपूर्ति जल्द बहाल कराई जाएगी।बाजार शुकुल। महोना-बाजार शुकुल 33 केवीए लाइन में फॉल्ट आने से सोमवार को करीब छह घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। इससे 50 हजार से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए। सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक नियमित कटौती के बाद भी आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। बिजली न मिलने से मोबाइल और बैटरी रिक्शा चार्ज नहीं हो सके। घरों में सबमर्सिबल बंद रहे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ी। एसडीओ अखिलेश कुमार गिरि ने बताया कि बारिश के कारण 33 केवीए लाइन में फॉल्ट आया है। इसे दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल कराई जाएगी।अमेठी। रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक टाउन के तीनों फीडरों की बिजली अलग-अलग समय पर बंद करनी पड़ी। मुंशीगंज रोड पर तार पर पेड़ गिरने की सूचना के बाद टाउन-एक की आपूर्ति भी बंद की गई। एसडीओ लालजी ने बताया कि तेज हवा और बारिश के कारण आए फॉल्ट की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करा दी गई।