Amethi News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।







मेला

सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।





दिव्यांग शिविर

सुबह 10:0 बजे। बहादुर ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों के लिए जिला अस्पताल में लगेगा शिविर।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिरखाना में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामों में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





जागरूकता कार्यक्रम

सुबह 10:00 बजे। भाले सुल्तान के थौरी गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। फुरसतगंज के सरवन गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के तिवारीपुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के सौना गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।





शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। भादर के मंगरा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोरखापुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

सवामनी भोग