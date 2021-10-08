Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 01 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
सवामनी भोग
सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।
मेला
सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।
दिव्यांग शिविर
सुबह 10:0 बजे। बहादुर ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों के लिए जिला अस्पताल में लगेगा शिविर।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिरखाना में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामों में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। भाले सुल्तान के थौरी गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। फुरसतगंज के सरवन गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के तिवारीपुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के सौना गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भादर के मंगरा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोरखापुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
विज्ञापन
सुबह 08:00 बजे। टीकरमाफी के हनुमान मंदिर में श्रद्धालु लगाएंगे सवामनी भोग।
मेला
सुबह 08:00 बजे। गौरीगंज के गढ़ामाफी में होगा मेले का आयोजन।
दिव्यांग शिविर
सुबह 10:0 बजे। बहादुर ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों के लिए जिला अस्पताल में लगेगा शिविर।
खेलकूद प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुसाफिरखाना में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामों में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।
जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। भाले सुल्तान के थौरी गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। फुरसतगंज के सरवन गांव में भू-जल सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के तिवारीपुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत होगा जागरूकता कार्यक्रम।
किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल के सौना गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।
शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।
सुबह 10:00 बजे। भादर के मंगरा गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोरखापुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।