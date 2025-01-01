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Amethi News: बिजली कटौती व ट्रिपिंग ने किया बेहाल

Wed, 09 Sep 2026 12:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 09 Sep 2026 12:46 AM IST
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Power cuts and tripping cause havoc.
गौरीगंज ब्लॉक कार्यालय के समीप बिजली लाइन से सटे पेड़ों की छंटाई करते ऊर्जा निगमकमी। स्रोत- ऊर्
अमेठी सिटी। अमेठी जिले में बिजली कटौती और बिजली के बार-बार कटने से उपभोक्ता परेशान हैं। तिलोई और जगदीशपुर में आठ से 10 घंटे तक बिजली गुल रही। उमस भरी गर्मी में लोगों को रात जागकर बितानी पड़ी, जिससे पेयजल संकट भी गहराया। वोल्टेज कम होने से कई घरों में उपकरण खराब हो गए।
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जिला मुख्यालय पर सोमवार रात कई बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई। मंगलवार को दिनभर बिजली का बार-बार कटना जारी रहा। शुकुलपुर उपकेंद्र पर सोमवार शाम 6:25 से रात आठ बजे तक आपूर्ति ठप रही। इसके बाद रात 11:15 बजे से 2:20 बजे तक भी बिजली गुल रही। मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1:48 बजे तक भी आपूर्ति बाधित रही, इस दौरान पेड़ों की छंटाई की गई।
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जामो उपकेंद्र पर सोमवार शाम 6:14 से 7:30 बजे तक बिजली गुल रही। तिलोई, मोहनगंज, जायस, हतवा और जगदीशपुर के कई उपकेंद्रों में आठ से 10 घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रही। अमेठी के पीठीपुर समेत आठ उपकेंद्रों में छह से आठ घंटे बिजली बाधित रही।
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अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य आपूर्ति प्रभावित होने और पेड़ों की छंटाई के कारण कुछ स्थानों पर आपूर्ति रोकी गई थी। विद्युत दाब के उतार-चढ़ाव से परेशानी फुरसतगंज। नहर कोठी चौराहे के आसपास वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से उपभोक्ता परेशान हैं।



कई घरों में बिजली के उपकरण जलने की शिकायतें मिली हैं। जग प्रसाद, राघवेंद्र, राम सागर और मनोज जैसे उपभोक्ताओं ने बताया कि पंखे, टीवी और फ्रिज जैसे उपकरण खराब होने का डर बना रहता है। अवर अभियंता रामचंद्र गुप्ता ने इस समस्या को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है।
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